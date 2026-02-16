ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

50 000 евро гаранция за бизнесмен от Пловдив, обви...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22296256 www.24chasa.bg

КМГ: Европейски журналисти: Европа трябва да засили сътрудничеството си с Китай

КМГ

2404
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

По време на тазгодишната Мюнхенска конференция по сигурността, наред с обсъжданията за трансатлантическите отношения, важен акцент беше поставен и върху връзките между Европа и Китай.

Журналисти от различни европейски медии коментираха пред Китайската медийна група, че Европа трябва да задълбочи сътрудничеството си с Китай на фона на дълбоките и сложни промени в международната обстановка, както и страните да работят по-активно за засилване на диалога и разширяване на партньорството, пише КМГ. 

Британски журналист заяви, че двете страни могат да работят заедно за постигането на взаимна изгода, тъй като – по думите му – „чрез сътрудничество можем да постигнем огромни ползи".

Германска журналистка отбеляза, че „сътрудничеството между Китай и Европа е изключително важно, особено на фона на едностранните политики от страна на американското правителство". Според нея, участието на Китай в международни форуми подчертава необходимостта от уважение към мултилатерализма и това е посоката, в която трябва да се развива светът.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите