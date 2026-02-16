КМГ: Европейски журналисти: Европа трябва да засили сътрудничеството си с Китай

По време на тазгодишната Мюнхенска конференция по сигурността, наред с обсъжданията за трансатлантическите отношения, важен акцент беше поставен и върху връзките между Европа и Китай.

Журналисти от различни европейски медии коментираха пред Китайската медийна група, че Европа трябва да задълбочи сътрудничеството си с Китай на фона на дълбоките и сложни промени в международната обстановка, както и страните да работят по-активно за засилване на диалога и разширяване на партньорството, пише КМГ.

Британски журналист заяви, че двете страни могат да работят заедно за постигането на взаимна изгода, тъй като – по думите му – „чрез сътрудничество можем да постигнем огромни ползи".

Германска журналистка отбеляза, че „сътрудничеството между Китай и Европа е изключително важно, особено на фона на едностранните политики от страна на американското правителство". Според нея, участието на Китай в международни форуми подчертава необходимостта от уважение към мултилатерализма и това е посоката, в която трябва да се развива светът.