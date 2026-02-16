ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Над 285 милиона пътувания в първия ден от празниците за Китайската нова година

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Над 285 милиона междуградски пътувания са били осъществени в Китай в неделя – първия от деветте почивни дни по случай Пролетния празник, съобщи Министерството на транспорта.

Броят представлява ръст от 10,5% спрямо същия период миналата година. Пътуванията по шосета са нараснали с 10,8% на годишна база до общо 268,75 милиона. Железопътните и въздушните пътувания са се увеличи съответно с 4,3% и 6,4%, докато пътническите превози по вода са скочили с 28,1%.

Тази година Китайската нова година се пада на 17 февруари. Макар официалната ваканция да продължава девет дни, пътуванията за празника започнаха още на 2 февруари и ще продължат до 13 март, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

