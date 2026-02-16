Би Би Си: Нови доказателства по дело на мъж, прекарал 23 г. в затвора за убийство, сочат че е бил набеден от полицията

Нови доказателства по делото на мъж, прекарал 23 години в затвора във Великобритания за убийство, сочат, че той е бил набеден от полицията, установи разследващото предаване „Би Би Си Панорама", предаде БТА.

Британската полиция е знаела, че показанията на основния свидетел на обвинението в процеса срещу Омар Бенгит за убийството на южнокорейската студентка Джонг-Ок Шин, по прякор Оки, са в пряко противоречие с доказателствата от камерите за видеонаблюдение, пише Би Би Си. Оки е била намушкана до смърт, докато се е прибирала пеша от нощен клуб в град Борнмът през 2002 г.

Общо 13 други свидетели, използвани в подкрепа на обвинението, са заявили пред, че полицията е упражнявала натиск върху тях да украсят показанията си или да лъжат в съда. Полицията в графството Дорсет не коментира директно твърдението, че полицейски служители са набедили Бенгит, но заяви, че разследването е било „изчерпателно, подробно и много сложно".

Свидетелските показания бяха от решаващо значение за прокуратурата, тъй като не е имало записи от камери за видеонаблюдение или криминалистични доказателства, свързващи Бенгит с престъплението. Телефонните записи сочат, че Бенгит е имал алиби, което дискредитира показанията на основния свидетел, но полицията го е скрила.

Полицията е изградила делото си срещу Омар Бенгит въз основа на показанията на доказана лъжкиня и наркоманка, назована като ББ, въпреки че е знаела, че записите от камерите за видеонаблюдение противоречат на нейната версия. Показанията на всички ключови свидетели на прокуратурата вече са подкопани или дискредитирани. Тя имала история на фалшиви обвинения и нейната версия противоречала на показанията на Оки, дадени в последните часове преди да почине от раните си. По време на разследването ББ също променила историята си.

„Панорама" сега е открила, че полицията е прегледала записите от камерите за видеонаблюдение по време на разследването, които дискредитират историята на ББ. Разследването на предаването е установило също, че когато полицията е проверила камерите за видеонаблюдение, не е намерила никакви записи на ББ или тримата мъже, за които свидетелката твърди, че е возила в колата си в нощта на убийството.

Разказът на ББ е бил единственото доказателство, което поставя Бенгит на мястото на убийството.

„Панорама" вече е получила повече доказателства, които сочат, че някои полицаи може да са се опитвали умишлено да набедят Бенгит. Полицията е разпитала пет наркомани, които са били в жилището, използвано за употреба на наркотици онази нощ, и всички те първоначално са отрекли да са го виждали там. Обаче когато са били разпитани отново няколко месеца по-късно, и петимата са променили разказите си по един и същи начин. Именно техните показания в съда са помогнали за осъждането на Бенгит.

Заедно с 13-те, които заявиха пред Би Би Си, че са били притискани да украсят показанията си или да излъжат, това означава, че доказателствата на 15 ключови свидетели на обвинението вече са компрометирани или поставени под съмнение.

Комисията за преразглеждане на наказателни дела в момента разглежда случая на Омар Бенгит. Комисията е открила, че 135 касети със записи от камери за видеонаблюдение от първоначалното полицейско разследване са изчезнали. „Панорама" е открила нови доказателства, които подкрепят възможното алиби.

Документи, получени от „Панорама", показват, че е бил направен телефонен разговор от телефонната кабина до дилъра на Бенгит точно в момента, в който мъжът, приличащ на него, е бил заснет от камерите за видеонаблюдение. Комбинацията от записите от камерите за видеонаблюдение и телефонните записи сочи, че Омар Бенгит е бил в телефонната кабина онази нощ. Ако мъжът от видеозаписа е Бенгит, той не е могъл да бъде на мястото, посочено от обвинението.

Програмата също така е открила, че полицията е знаела за това потенциално алиби по това време. Вместо да разследва алибито както трябва, полицията изглежда е го заровила.

Омар Бенгит вече не употребява наркотици. След като е излежал 23 години, той би могъл да бъде освободен условно, ако признае, че е убил Оки.

Петдесет и три годишният мъж заяви пред предаването, че не може да признае нещо, което не е направил.

Говорител на полицията в Дорсет каза, че Омар Бенгит е обжалвал два пъти присъдата си. Полицията заяви, че ще „започне разследване, ако получи указания от съда и отговорните власти".