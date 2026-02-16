ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изправят на съд 27-годишния софиянец, обвинен в уб...

Нова тридневна стачка на таксиметровите шофьори в Атина

Бойка Атанасова, Атина

такси Снимка: Pixabay

Профсъюзът на таксиметровите шофьори в област Атика (SATA) обяви нова 72-часова стачка, която започва на 17 февруари (вторник).

Шофьорите изразяват остро недоволство срещу правителствените политики, срещу „принудителния преход" към електрически превозни средства без достатъчно инфраструктура (зарядни станции) и държавна подкрепа. Настояват за строги регулации срещу мобилни приложения за споделено пътуване и „пиратски" таксиметрови услуги. Искат преразглеждане на новите данъчни закони, които ощетяват самонаетите шофьори, както и да имат право да използват бус лентите, когато превозват пътници.

Протестът засяга основно Атина и региона Атика, като се очаква шофьори от други части на страната също да се присъединят към мобилизацията.

такси Снимка: Pixabay

