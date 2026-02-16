Гърция подписа споразумения за концесии за проучване и добив на природен газ край Пелопонес и южно от Крит

На специална церемония в Атина в присъствието на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис Гърция подписа споразумение с консорциума, съставен от американската компания „Шеврон" (Chevron) и гръцката „Хеленик енърджи" (Helleniq Energy), чрез което му предоставя концесии за проучване и добив на природен газ в два блока южно от полуостров Пелопонес и други два – южно от остров Крит, съобщи гръцкото издание „Прото тема".

Споразумението е подписано днес от гръцкия министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру и изпълнителния директор на държавната Гръцка компания за управление на въглеводороди и енергийни ресурси Аристофанис Стефатос, представляващи гръцката държава, и от вицепрезидента на „Шеврон" Гавин Люис и изпълнителния директор на „Хеленик енърджи" Андреас Сиамисис, представляващи консорциума, предаде БТА.

Споразумението обхваща морските концесии „Южен Пелопонес", „А2", „Южен Крит I" и „Южен Крит II", чиято обща площ е около 47 000 квадратни километра, отбелязва в. „Катимерини", като подчертава, че първите проучвателни дейности във въпросните зони трябва да започнат в края на 2026 г. Консорциумът на двете компании бе избран за победител в международния търг за проучване и добив на природен газ в тези зони през октомври м.г., припомня още медията.

По данни на медията, минималните гарантирани разходи за първата фаза, състояща се от двуизмерни сеизмични проучвания, надхвърлят 20 милиона евро, тези за втората фаза, включваща триизмерни проучвания – 24 милиона евро, а тези за третата фаза, в която се очаква да започнат сондажните дейности – 100 милиона евро.