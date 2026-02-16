ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК ще бъде представена на заседанието на Съвета за мир във Вашингтон

Доналд Тръмп Снимка: КМГ

Европейската комисия ще бъде представена на свиканото тази седмица във Вашингтон заседание на Съвета за мир, основан от президента на САЩ Доналд Тръмп, от еврокомисаря за Средиземноморието Дубравка Шуица. Това съобщи днес говорител на Комисията на пресконференция в отговор на въпроси, предаде БТА.

Помолен да коментира дали ЕК е съгласувала това решение с държавите от ЕС, говорителят посочи, че върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас е в контакт с всички свои европейски колеги. Той уточни, че ЕК няма да бъде член на Съвета за мир и не отрече съобщенията, че ще придобие статут на наблюдател.

По неговите думи Шуица ще участва в онази част от предстоящото заседание, посветена на Газа. Участваме заради дългосрочния ангажимент за прекратяване на огъня в Газа, присъединяваме се към международните усилия за възстановяването на района, поясни той.

Говорителят съобщи, че следващата седмица в Брюксел външните министри от ЕС ще обсъдят с върховния представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов възможностите на Еропейския съюз да допринесе за мирния план. Готови сме да сътрудничим с ООН в прилагането на плана за мир, добави той.

Доналд Тръмп

