34-ма австралийци са освободени от лагер за задържане на семействата на бойци от "Ислямска държава"

Кюрдските сили в Сирия освободиха 34-ма австралийци от лагер за задържане на семейства на предполагаеми бойци от „Ислямска държава" (ИД) в Северна Сирия и съобщиха, че Дамаск ще ги върне в Австралия, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Хукмия Мохамед, един от началниците на лагера „Родж", каза пред Ройтерс, че 34-мата австралийци от 11 семейства са предадени на техни роднини, които са пристигнали в Сирия за освобождаването им. Те са откарани с микробуси в Дамаск, откъдето ще отлетят за родната си страна.

В лагера „Родж" са задържани над 2200 души от около 50 националности, повечето от които жени и деца. Мнозинството от настанените там не са затворници и не са обвинени в престъпления, отбелязва Асошиейтед прес.

Най-известната обитателка на „Родж" е Шамима Бегум, която е 15-годишна, когато с още две момичета през 2015 г. бяга от Лондон, за да се омъжи за боец на ИД в Сирия. Бегум е омъжена за нидерландец – член на групировката, и двамата имат три деца, които са починали. Наскоро жената загуби обжалването на решение на Великобритания да отнеме британското ѝ гражданство.

Предполага се, че хиляди хора, свързани с бойци на ИД са държани в „Родж" и още един лагер – „Ал Хол" – след като през 2019 г. джихадистката групировка беше изтласкана и от последния си бастион в Сирия.

През януари сирийските правителствени сили отнеха контрола над обширни територии в Северна Сирия от водените от кюрдите Сирийски демократични сили, преди двете страни да сключат споразумение за примирие на 29 януари.

Американската армия миналата седмица приключи операция за прехвърляне на 5700 задържани мъже – членове на „Ислямска държава" от Сирия в Ирак.