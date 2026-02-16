Стармър: Правителството трябва да се забърза по отношение на разходите за отбрана

Британският премиер Киър Стармър заяви, че правителството трябва да „се забърза" по отношение на разходите за отбрана, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Той каза това в коментар на информация в медиите, според която кабинетът обмисля дали да не изтегли по-напред във времето сроковете за увеличаване на разходите за отбрана на 3% от БВП.

„Трябва да ускорим темпото. Трябва се забързаме (по отношение на разходите за отбрана). Очевидно вече сме поели ангажименти, но е важно не само колко харчите", заяви британският премиер.

По-рано Би Би Си съобщи, че британското правителство обмисля дали да не повиши предсрочно дела от брутния вътрешен продукт, отделян за развитие на отбранителни способности, година след като увеличи планирания бюджет за въоръжените сили.

През февруари 2025 г. Великобритания обяви, че до 2027 г. ще увеличи годишните си разходи за отбрана на 2,5% от БВП и ще остави целта за постигане на 3% от БВП на следващия парламент, който ще бъде избран през 2029 г.

Според Би Би Си съветниците на Стармър сега обмислят предложения за изпълнение на целта от 3% от БВП до 2029 г. Британската обществена медия добави, че все още не е взето решение, но правителството е признало, че със сегашните средства по това перо няма как бъдат покрити нарастващите разходи за отбрана.

Стармър в събота заяви на Мюнхенската конференция по сигурността, че Европа се е обединила в подкрепата за Украйна с оръжия и боеприпаси. „Ясно е, че ще трябва да харчим повече, по-бързо", добави обаче той.