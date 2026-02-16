Френската полиция претърси Института за арабския свят заради досиетата "Епстийн"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френската полиция претърси днес Института за арабския свят в Париж във връзка с разследване срещу подалия оставка негов ръководител - бившия министър на културата Жак Ланг, и връзките му с покойния финансист Джефри Епстийн, предаде Ройтерс.

Прокуратурата започна предварително разследване срещу Ланг и дъщеря му по обвинения за данъчни измами, след публикуването на досиетата, свързани с Епстийн, от Министерството на правосъдието на САЩ, предаде БТА.

Обвиняемият Ланг заяви, че е „спокоен" въпреки претърсванията и подчерта, че „няма какво да крие".

„Спокоен съм, защото нямам какво да крия", увери подалият оставка ръководител на Института за арабския свят, след като го управлява в продължение на 13 години. „Напълно спокоен и уверен съм", добави той.

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро ще получи днес имената на трима „предварително одобрени кандидати", които да заемат овакантения от Ланг пост.

Очаква се френската държава да предложи името на новия президент на Института на съвета на директорите му утре.