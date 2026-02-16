ЕК: Няма затруднения с доставките в ЕС след прекъсването на петролопровода "Дружба"

Не наблюдаваме затруднения за доставките на петрол за някоя от държавите в ЕС, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с прекъсването на петролопровода "Дружба" и искането на Унгария и Словакия да внасят руски петрол през Хърватия.

Следим внимателно въпроса с доставките на петрол за Словакия и Унгария след частичното разрушаване на тръбопровода "Дружба". Разбрахме, че съоръжението е пострадало след удар от дрон, предаде БТА думите на говорителя.

За нас най-важното е сигурността на доставките за държавите от ЕС. Научихме, че доставките по петролопровода "Дружба" са прекъснали след 27 януари. Заради това, че ЕС въведе изискване за поддържане на запаси от горива за 90 дни, не наблюдаваме затруднения за доставките за някоя от държавите, добави говорителят.

Използването на Адриатическия петролопровод е една от възможностите за разнообразяване на доставките в региона. Разнообразяването на източниците за доставка е част от дългосрочната стратегия на ЕС, която предвижда прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива, обобщи той.

В отговор на въпрос говорителят поясни, че засега не се предвижда санкциите на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна да обхванат и руското ядрено гориво, както настоява Киев. Той допълни, че списъкът на следващите санкции се обсъжда от държавите в ЕС, след като вече ЕК представи своите предложения. Говорител на комисията по-рано бе изразил очакване поредното разширяване на санкциите срещу руската страна да бъде одобрено преди навършването на четвъртата годишнина от началото на руското военно нападение срещу Украйна на 24 февруари.