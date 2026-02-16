Роботи демонстрираха кунгфу на сцената на Новогодишната гала (Видео от Китай)

По време на Новогодишната гала програма на Китайската медийна група роботи впечатлиха зрителите с шоу, в което съчетаха изкуствен интелект и традиционни елементи от китайските бойни изкуства, съобщи КМГ.

След миналогодишното изпълнение „YangBOT", тази година на сцената се появи новият спектакъл „WuBOT", който издигна „танца" на роботите на съвсем ново ниво. Превъплътени в малки кунгфу бойци, роботите изпълниха сложни акробатични движения – прескоци, задни салта и прецизни бойни комбинации с плавни преходи между отделните техники