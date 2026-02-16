ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна галата за Пролетния фестивал на КМГ (Видео от Китай)

КМГ

1368
Снимка: Китайска медийна група

С празнично настроение, радост и благопожелания започна гала концертът за Пролетния фестивал на Китайската медийна група, съобщава КМГ. Музикално-танцов спектакъл даде начало на най-гледаното телевизионно събитие в Китай, давайки на зрителите възможност да се потопят в топлия и изпълнен с надежда новогодишен празник. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

