Започна галата за Пролетния фестивал на КМГ (Видео от Китай)

С празнично настроение, радост и благопожелания започна гала концертът за Пролетния фестивал на Китайската медийна група, съобщава КМГ. Музикално-танцов спектакъл даде начало на най-гледаното телевизионно събитие в Китай, давайки на зрителите възможност да се потопят в топлия и изпълнен с надежда новогодишен празник.