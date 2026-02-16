С празнично настроение, радост и благопожелания започна гала концертът за Пролетния фестивал на Китайската медийна група, съобщава КМГ. Музикално-танцов спектакъл даде начало на най-гледаното телевизионно събитие в Китай, давайки на зрителите възможност да се потопят в топлия и изпълнен с надежда новогодишен празник.
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22297623 www.24chasa.bg
Започна галата за Пролетния фестивал на КМГ (Видео от Китай)
1368
Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.