Социалната мрежа "Екс" на Мъск се срина

Социалната мрежа "Екс" Снимка: Екс

Платформата "Екс" (бившият Twitter) се срина за хиляди потребители този следобед.

Според данни на Down Detector проблемите със социалната мрежа на Илон Мъск са започнали около 13:30 ч. и засягат потребители по целия свят.

До момента във Великобритания са регистрирани над 10 000 сигнала за проблеми, а в САЩ – повече от 42 000, пише "Дейли мейл". Причината за срива все още не е ясна, но над половината от подадените сигнали (57%) са свързани с мобилното приложение на X.

Около 20% от оплакванията са за проблеми с нюзфийда или хронологията, а 17% – със самия уебсайт.

Макар причината да остава неясна, по аналогия с предишни сривове е възможно проблемът да е свързан с планирана поддръжка на Cloudflare – мрежата, върху която функционира X.

Това не е първият срив на X през последните месеци.

Само преди два месеца X се срина два пъти след поредица от прекъсвания в услугите на Cloudflare.

На 5 декември Cloudflare преживя мащабен срив, който извади от строя десетки големи уебсайтове. Сред засегнатите бяха Zoom, Canva, Discord, LinkedIn, Deliveroo, Substack, Shopify, Coinbase и Vinted.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Социалната мрежа "Екс" Снимка: Екс

