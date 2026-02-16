Социалната мрежа "Екс" на Мъск се срина

Платформата "Екс" (бившият Twitter) се срина за хиляди потребители този следобед.
Според данни на Down Detector проблемите със социалната мрежа на Илон Мъск са започнали около 13:30 ч. и засягат потребители по целия свят.
До момента във Великобритания са регистрирани над 10 000 сигнала за проблеми, а в САЩ – повече от 42 000, пише "Дейли мейл". Причината за срива все още не е ясна, но над половината от подадените сигнали (57%) са свързани с мобилното приложение на X.
Около 20% от оплакванията са за проблеми с нюзфийда или хронологията, а 17% – със самия уебсайт.
Макар причината да остава неясна, по аналогия с предишни сривове е възможно проблемът да е свързан с планирана поддръжка на Cloudflare – мрежата, върху която функционира X.
Това не е първият срив на X през последните месеци.
Само преди два месеца X се срина два пъти след поредица от прекъсвания в услугите на Cloudflare.
На 5 декември Cloudflare преживя мащабен срив, който извади от строя десетки големи уебсайтове. Сред засегнатите бяха Zoom, Canva, Discord, LinkedIn, Deliveroo, Substack, Shopify, Coinbase и Vinted.