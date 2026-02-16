ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хилядолетни стенописи оживяха на сцената на Новогодишната гала (Видео от Китай)

КМГ

2208
Снимка: Китайска медийна група

Хилядолетни стенописи бяха „пренесени" на сцената на тазгодишната новогодишна гала програма на КМГ, където древният Път на коприната оживя чрез изящни музикални и танцови изпълнения, съобщава КМГ. Танцът „Древното очарование на Пътя на коприната" е реализиран с художествен консултант проф. Чан Шана от Академията за изящни изкуства към университета „Цинхуа", и повежда зрителите на визуално и емоционално пътешествие по легендарния търговски маршрут. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

