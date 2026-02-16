Хилядолетни стенописи оживяха на сцената на Новогодишната гала (Видео от Китай)

Хилядолетни стенописи бяха „пренесени" на сцената на тазгодишната новогодишна гала програма на КМГ, където древният Път на коприната оживя чрез изящни музикални и танцови изпълнения, съобщава КМГ. Танцът „Древното очарование на Пътя на коприната" е реализиран с художествен консултант проф. Чан Шана от Академията за изящни изкуства към университета „Цинхуа", и повежда зрителите на визуално и емоционално пътешествие по легендарния търговски маршрут.