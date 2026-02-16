ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

50 000 евро гаранция за бизнесмен от Пловдив, обви...

Италия е готова да обучава полицейски сили в ивицата Газа

Антонио Таяни СНИМКА: Екс/@Antonio_Tajani

Италия остава готова да помогне за обучението на полицейски сили в ивицата Газа и на други места в палестинските територии, заяви днес външният министър Антонио Таяни. До изказването се стигна на фона на стремеж на Рим да играе роля в стабилизирането на Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

„Готови сме да обучаваме палестинските полицейски сили, включително и ако става дума за нови полицейски сили в ивицата Газа“, заяви Таяни на пресконференция в италианската столица.

Той потвърди, че страната му е готова да участва като наблюдател в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Италия е поканена на срещата на групата тази седмица във Вашингтон.

 

Антонио Таяни СНИМКА: Екс/@Antonio_Tajani

