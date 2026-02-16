Китай въведе безвизов режим за влизане на пътници от Великобритания и Канада

Британски и канадски граждани ще може да влизат в Китай без визи от утре, предаде Асошиейтед прес.

Китай през последните две години значително облекчи критериите за участие в програмата за безвизов режим. Посетителите имат право на престой за срок до 30 дни за работа, туризъм, програми за обмен и за посещения при роднини и приятели.

Повечето европейци отговарят на условията на програмата за безвизов режим, както и гражданите на някои определени страни от други региони в света, включително в Латинска Америка, Югоизточна Азия и Близкия изток.

Гражданите на някои други държави, включително САЩ и Индонезия, имат право на престой за срок от 10 дни, ако пътуват транзитно – което означава, че имат билет за пътуване до страна, различна от тази, от която са влезли в Китай, съобщава БТА.

Ръководители на компании и туристи приветстваха промяната, тъй като процеса по кандидатстване за издаване на китайска виза може да е сравнително тромав.

Великобритания и Канада бяха добавени в програмата след посещенията в Китай на техните премиер Киър Стармър и Марк Карни миналия месец. И двамата са относително нови лидери, които се опитват да установят по-различни връзки с Пекин след влошаването на двустранните отношения през последните години, посочва АП.

За повечето страни срокът на действие на безвизовия достъп изтича в края на тази година, но в миналото той е бил удължаван.