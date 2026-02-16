ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Върховният съд на Китай постанови, че шофьори...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22298127 www.24chasa.bg

Революционната гвардия на Иран започна военни учения в Ормузкия проток

3092
Иран СНИМКА: Pixabay

Революционната гвардия, идеологическата армия на Ислямската република Иран, започна военни учения в стратегическия Ормузки проток, предадоха Франс прес и Ройтерс, като се позоваха на иранската държавна телевизия.

Това се случва ден преди началото на нов кръг преговори със САЩ за ядрената програма на Техеран, които ще се състоят в Женева с посредничеството на оманския султан Хайтам бин Тарик Ал Саид, съобщи БТА. 

Целта на учението, наречено „Умен контрол над Ормузкия проток“, е да провери боеготовността на Гвардията „при потенциални заплахи за сигурността и отбраната“ в Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия; продължителността на маневрите не се уточнява. По-рано САЩ засилиха присъствието на военноморските си сили в Залива.

Иран многократно е заплашвал да блокира Ормузкия проток, който е ключов морски път, по който преминава около 20% от световния петрол.    

Ученията ще се състоят „в Персийския залив и Оманско море“ и ще ги ръководи командирът на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) генерал-майор Мохамад Пакпур, съобщи държавната телевизия.

Иран и САЩ, врагове от четири десетилетия, подновиха преговорите в Оман на 6 февруари, първите откакто през юни Израел започна 12-дневна война с Иран, към която за кратко се присъединиха и САЩ, като бомбардираха ирански ядрени обекти. 

Двете страни преговаряха и през пролетта на 2025 г., но разговорите останаха в застой, особено по въпроса за обогатяването на уран.

Американският президент Доналд Тръмп, който настоява Иран да сключи споразумение, разположи в региона значителни военни сили, които той описа като „армада“.

През януари той изпрати в Залива самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ и ескадрени миноносци с управляеми ракети на борда, а в петък заяви, че втори самолетоносач – „Джералд Форд“, ще отплава за Близкия изток „много скоро“.

 

Иран СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите