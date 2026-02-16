ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Върховният съд на Китай постанови, че шофьори...

Най-малко 6 души загинаха при автобусна катастрофа в Югоизточна Бразилия

Снимка: Екс/@trendingblog247

Най-малко шестима души загинаха, а 46 бяха ранени при автобусна катастрофа в югоизточната част на Бразилия, предаде Ройтерс, като се позова на противопожарната служба в Сао Пауло. 

Инцидентът стана рано тази сутрин на магистрала БР-153 близо до гр. Мариля.

Бразилската федерална пътна полиция заяви, че автобусът е превозвал селскостопански работници от североизточния щат Мараняо, които са отивали да берат ябълки в южния щат Санта Катарина, съобщи БТА. 

В. "Фоля де Сао Пауло" пише, че автобусът се е преобърнал, след като една от задните гуми се е спукала.  

Пострадалите са хоспитализирани, но засега не се съобщават подробности за състоянието им. 

 

Снимка: Екс/@trendingblog247

