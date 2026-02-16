Обсъждат въвеждане на задължително медийно и дигитално образование в училищата в Румъния

В румънския парламент беше внесен законопроект за въвеждане на задължителен предмет по медийно и дигитално образование в училищата и гимназиите. Ако бъде приет законът, неговото прилагане би трябвало да започне от учебната година 2027-2028.

"Може би си спомняте как на конференцията по сигурността в Мюнхен през 2025 вицепрезидентът Джей Ди Ванс каза по адрес на Румъния, че демокрацията ѝ трябва да е много слаба щом някакви си кампании по социалните мрежи за няколко хиляди долара можели да доведат до анулирането на изборите. Противно на това изказване, анализите и в Румъния, а и в САЩ показват че влиянието на социалните мрежи върху изборния процес е огромно. Нека припомним, че Букурещ държи първото място по използване на ТикТок в ЕС: 50% от населението. В Румъния се забелязва освен това, че най-младите, които се информират основно социалните мрежи имат коренно различен вот: в тази група неочаквано печелят крайнодесните партии. Затова на север от Дунава имаше гласове дори за забрана на социалните мрежи за децата до 16 години. Засега обаче това мнение не надделява и се предлага законопроект за въвеждане на задължително медийно и дигитално образование", разказва Стилиян Деянов, кореспондент на БНТ в Румъния.

Според вносителя на законопроекта Йонуц Строе, от Националибералната партия, за да се ориентират децата във все по-дигитализирания свят, е необходимо такъв предмет да стане част от основната програма, както в началното училище, така и в гимназията.

„Нашите деца трябва да добият способност за критично осмисляне, за анализ на медийното и онлайн съдържанието. Те трябва да знаят повече за онлайн сигурността", казва Йонуц Строе.

Предвижда се да бъдат наети на работа учители, специализирани в областта на дигиталното образование или да се проведат специални обучения за учителите, които ще преподават този предмет. Разходите за цялата програма трябва да бъдат поети от бюджета.

"Мисля, че имаме нужда от учители, специалисти в тази област, които да могат да обяснят на децата конкретно, на какво да вярват и на какво не."

Според скорошно изследване на организацията Save the children (Спасете децата) повече от 70% от румънските деца прекарват над три часа онлайн, най-вече в социалните мрежи. Според социолозите 60% от децата са били подложени на тормоз по интернет, а цели 75% са срещали съдържание свързано със залагания, алкохол или цигари. Осем от десет деца са имали контакт с лица, които не познават в реалния свят.

"Само 5% от децата, които са имали неприятни изживявания искат помощ от възрастен. Това не е защото нямат възрастни наоколо, а защото си мислят, че такива са правилата на играта", казва Габриела Александреску от Save the children.

Законопроектът си поставя за цел румънските ученици да придобият способност за критичен анализ на медийното съдържание, да могат да идентифицират погрешните и подвеждащите информации, да разбират алгоритмите на видимостта в онлайн пространството, както и да познават правилата за сигурност и начините за защита на личните си данни. Ако законопроектът бъде приет от долната камара на румънският парламент, той трябва да отиде в Сената, който ще вземе окончателното решение.