Западното крайбрежие на Гренландия отчете най-топлия януари, регистриран досега

Столицата на Гренландия – Нук, преживя най-топлия си януари, регистриран досега, поставяйки рекорд, който не бе надвишаван 109 години. Причината за това е рязкото повишаване на температурите в западната част на арктическия остров, съобщи АФП, цитирайки Датския метеорологичен институт (DMI).

В момент, в който Европа и Северна Америка бяха обхванати от студена вълна, в Нук бе регистрирана средномесечна температура от 0,1 градуса по Целзий, което е със 7,8 градуса по-висока от средната за първия месец на годината през последните три десетилетия.

Тя е с 1,4 градуса по Целзий повече от предишния рекорд, поставен в Нук, който датира от 1917 г. В най-топлия ден на януари живакът в Нук се е изкачил до 11,3 градуса по Целзий, съобщи БТА.

От южния край на Гренландия до източния бряг на острова – разстояние над 2000 километра, температурата през януари подобри средните рекорди, отбелязват от DMI.

В Илулисат, в залива Диско, средната температура през януари е била минус 1,6 градуса по Целзий, което е с 1,3 градуса повече от предишния рекорд, поставен през 1929 г., и с 11 градуса повече от нормалната температура за януари.

Понякога по-топъл въздух обхваща Гренландия, като носи по-меки температури за ден-два, но толкова продължителна топла вълна на такава обширна територия е „ясен показател, че нещо се променя“, казва Мартин Олесен, изследовател и климатолог в Датския метеорологичен институт.

Арктическият регион е в предните редици на глобалното затопляне, като се затопля четири пъти по-бързо, отколкото останалата част на планетата от 1979 година насам, сочи проучване, публикувано през 2022 г. в научното списание „Нейчър“.