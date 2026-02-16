Подозират германка, че е крила мумифицирано тялото на майка си с години, за да взима пенсията й

Германската полиция откри мумифицираното тяло на прехвърлила стоте години жена, след като получи сигнал от кмета на селото, в което тя живеела, обезпокоен, че не е успял да я поздрави за рождения ѝ ден. Полицията подозира, че дъщерята на жената е крила тялото на майка си години наред, за да получава пенсията ѝ, съобщи днес германският в. „Билд“, цитиран от БТА.

Кметът на баварското село Румансфелден Вернер Тройбер всяка година поздравявал лично родената през 1922 г. Софи Б. В последните години той се опитвал също да го направи, но всеки път вратата на къщата й била заключена. Той се свързвал всеки път с дъщерята на жената, но всеки път тя измисляла някаква причина, за да оправдае отсъствието на майка си от дома й.

На 30 декември 2025 г. кметът най-накрая решил да се обади на полицията, след като не повярвал на най-последните обяснения на 82-годишната дъщеря, която му казала, че всъщност майка й е починала преди две години в Чехия.

Полицията проникнала в къщата на 5 февруари и открила в дома на възрастната дама „силно мумифициран труп“, се казва в изявление. Аутопсията не е успяла да уточни нито причините, нито датата на смъртта, но тя датирала „отпреди няколко години“, като нямало „данни за убийство“, се уточнява в изявлението.

От друга страна е започнало разследване за измама, тъй като се подозира, че дъщерята на починалата е продължила да получава пенсията на покойната си майка, съобщи полицията.

Според „Билд“ здравната застрахователна карта на Софи не е била използвана „повече от десет години“, но пенсията ѝ в размер на „около 1500 евро е била изплащана редовно.

Според баварската полиция заподозряната дъщеря „е била приета в специализирана клиника“.