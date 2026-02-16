Кметът на Букурещ осинови котка. Той: От пръв поглед имаше химия между нас

Кметът на Букурещ Чиприан Чуку споделя кабинета си в Общината с наскоро осиновена котка. Това става ясно от публикация на официалния му профил в социалната мрежа Фейсбук. Информацията е качена и на интернет страницата на институцията.

„Тя е Кати и от днес ще споделяме офиса ми. От пръв поглед имаше химия между нас, след няколко минути тя се завъртя в прегръдките ми. Вече се е установила и сега сме в период на адаптация“, отбелязва кметът.

Той допълва, че животното наскоро е претърпяло операция, след като е било блъснато от кола.

Публикацията, която съдържа и снимки на кмета с четиримесечната Кати, бързо събра хиляди харесвания и стотици споделяния и коментари от потребителите.

В края на миналата година Чиприан Чуку заяви, че няма да вземе със себе си Джеси, друга осиновена котка, която се превърна в талисман на кметството на Шести сектор в Букурещ (румънската столица е разделена на шест сектора - бел.ред.). Тогава той обясни, че промяната на средата не е полезна за котките, особено в случая с Джеси, която има достъп до двора на институцията.

Чиприан Чуку бе кмет на Шести сектор преди да бъде избран за кмет на Букурещ през декември 2025 г.