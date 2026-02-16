Австрийските власти разбиха международна мрежа за телефонни измами

Служители на австрийската полиция в сътрудничество с правосъдните и чуждестранни власти, са разкрили поредица от телефонни измами, съобщи на пресконференция министърът на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер.

„Шокиращите обаждания“ са насочени предимно към възрастни хора. Измамниците се представят по телефона за полицаи, съдии, прокурори, лекари или други лица, които вдъхват доверие. Според различните сценарии на измамите те искат пари, бижута или други ценности, съобщи БТА.

В резултат на продължителните разследвания, проведени съвместно с Прокуратурата по икономически и корупционни престъпления (ПИКП) и чуждестранни полицейски органи, е разбита престъпна група във Виена и още една в Бърно. Местата на престъпленията са в цяла Австрия. Обвиняемите са действали на международно ниво, се казва в съобщение на австрийското радио и телевизия.

От началото на миналата година са разследвани 23 обвиняеми от Полша, Чехия, Германия, Словакия, Сърбия и Испания, като 17 от тях са арестувани, предполага се, че извършителите са нанесли щети в размер на 4,8 милиона евро.

През септември 2022 година в Австрия е създадена „Група за разследване на фалшиви полицаи“, като до днес са регистрирани 187 ареста, два от които през тази година. По този начин мрежите на престъпниците са „значително отслабени“. Общата сума на щетите е намаляла от почти 20 милиона евро през 2023 година до около десет милиона през миналата година.

Най-високата досега единична щета от тази група престъпления е нанесена в Каринтия и възлиза на повече от два милиона евро. Икономическите измами все повече се превръщат във „високопрофесионална икономика на измамите“ с частично корпоративни структури, подчерта Волфганг Хандлер, заместник-ръководител на ПИКП, участник в днешната пресконференция. Изкуственият интелект също играе важна роля. Това поставя „съответни предизвикателства“ пред полицията и ПИКП.

Според изпълнителната власт през 2025 година в страната са били извършени 90 престъпления и са получени 329 сигнала за опити за измама по телефона. Разследващите предполагат, че броят на неразкритите случаи или на несъобщените престъпления от този вид е значително по-висок, вероятно поради срама на измамените лица.