Пълен контрол или военна нестабилност - защо Пекин прави чистка на армията (Графика)

Официално действията на президента са свързани с борба с корупцията

Масовите чистки на китайския лидер Си Цзинпин през последните три години оставиха празнина на върха на втората по мощност армия в света.

През март 2023 г. китайското военно ръководство се представи пред нацията като единна сила зад Си, който след почти десетилетие на власт беше успял да формира желаното от него висше командване - лоялисти, подбрани лично от него, за да превърнат Народната освободителна армия в световна сила.

Но дори най-близките до Си не бяха пощадени от неговата мащабна кампания за чистка на армията, която, поне официално, се фокусира върху корупцията, но е свързана и с лоялността към него. Един по един членовете на Централната военна комисия бяха уволнени и срещу тях започна разследване. Последният беше ген. Джан Юся - най-висшият подчинен на китайския лидер.

Си обаче е отстранил и десетки други висши военни за по-малко от 3 г., което е прецедент в съвременната китайска история. Според анализ на “Ню Йорк Таймс”, който включва данни от държавни медии и официални съобщения, китайската армия е претърпяла наистина сериозни чистки.

В началото на 2023 г. в Китай е имало най-малко 30 генерали и адмирали, които са ръководили специализирани отдели и командвания - почти всички са напуснали или изчезнали по време на чистките на Си. В някои случаи той е назначил нови генерали като заместници, но много от тях по-късно също са изчезнали от публичната сцена, като се смята, че в момента едва седем генерали остават активни.

Чистките демонстрират изключителната власт на Си, но

създадоха вакуум в ръководството

на армията. Падането на генерал Джан Юся и друг командир, уволнен заедно с него - ген. Лю Чженли, остави на практика Централната военна комисия без лидери, които да подготвят силите за битка. Внезапната загуба на двама ключови оперативни командири може да подкопае, дори и временно, увереността на Си в готовността на армията.

Единственият генерал, останал в комисията, е Джан Шенгмин, който наблюдаваше военните чистки на Си и сега, изглежда, отговаря за

политическата дисциплина и лоялността

През по-голямата част от кариерата си той е бил инспектор по борбата с корупцията и политическата дисциплина в Ракетните сили, които наблюдават ядрените и ракетните програми на Китай. Миналата година Си го повиши до зам.-председател на Централната военна комисия.

Уволненията са засегнали почти всички клонове на въоръжените сили, включително Ракетните и Военноморските сили. Петте театъра на военни действия - регионите, които Си създаде през 2016 г. за управление на армията, също бяха засегнати, включително Източният театър на военни действия, отговорен за операциите около Тайван. В края на миналата година Си назначи нов командир за този театър (във военната терминология театър е названието на специфичния географски район, в който се развива дадена война - бел.ред.).

След падането на ген. Джан Юся официалният вестник на китайската армия призова офицерите и войниците да подкрепят решението и да се обединят около Си, но призна, че уволненията и промените причиняват “краткосрочни трудности и болка”.

В изявлението обаче категорично се посочва, че в крайна сметка ще се появи още по-силна китайска армия. За да се случи това, 72-годишният Си първо трябва да намери друга група надеждни генерали, с които да се обгради при потенциалния си следващ мандат - китайският лидер се стреми към такъв от 2027 г. - пост, който вероятно ще заеме.