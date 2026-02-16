Лувърът в Париж е частично отворен, служителите му стачкуват

Музеят Лувър в Париж, най-посещаваният в света, беше само частично отворен днес заради стачка, обявена от служителите му в знак на протест срещу условията на труд, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщения на синдикатите и ръководството на музея, съобщава БТА.

Стачката принуди музея да отвори само „частично“, предлагайки единствено обиколка на „шедьоври“, която включва разглеждането на произведения като „Мона Лиза“ и „Венера Милоска“, поясни говорител на музея.

Стачката, започнала на 15 декември, има за цел да привлече внимание към условията на труд, по-специално недостига на персонал и разликата в заплащането в сравнение с другите служители на френското Министерство на културата. От началото на стачните действия музеят е бил принуден да затвори напълно четири пъти и още толкова е бил отворен само частично, включително днес.

Музеят, в който на 19 октомври бе извършена кражба на историческите скъпоценни бижута на стойност 88 милиона евро, неотдавна бе засегнат от мащабна измама с билети, довела до загуби от над 10 милиона евро, а в петък теч на вода повреди и изрисуван през XIX век таван, което наложи временно затваряне на някои от залите.