200 пъти по-силна от морфина e отровата, убила Алексей Навални (Обзор)

Майката на опозиционера призова за справедливост за смъртта му

Знаех, че синът ми не просто е умрял в затвора, той е бил убит. С тези думи майката на покойния руски опозиционер Алексей Навални - Людмила, коментира новината за неговото вероятно отравяне, която беше изнесена от британски и европейски разузнавателни служби.

На 16 февруари тя и още десетки привърженици почетоха втората годишнина от кончината на бившия политически съперник на Владимир Путин. Людмила говори пред събралото се множество в московското гробище “Борисовское”, придружена от дипломати на редица западни страни, сред които Германия, Италия, Испания, Полша и Латвия. “Мисля, че ще отнеме известно време, но ще разберем кой го е направил. Разбира се, искаме това да се случи в нашата страна и искаме справедливостта да възтържествува”, призова Людмила.

Дългогодишен борец с корупцията и най-видният опозиционен политик в Русия в продължение на повече от десетилетие, Навални почина при неизяснени обстоятелства в затворническата колония “Полярен вълк” в Сибир през 2024 г. През уикенда британското разузнаване в сътрудничество с европейски партньори публикува изявление, в което твърди, че Навални е бил отровен с мощния токсин епибатидин. Той бил открит в проби от тялото на политика. Кремъл определи информацията на западните служби като неоснователна. “Естествено, че не приемаме тези твърдения. Те са предубедени!”, протестира говорителят на Путин Дмитрий Песков.

Токсинът се среща единствено и само в южноамерикански дървесни жаби от породата “Стрела”. Тъй като Русия не е естествен хабитат за тези животни, от Форин офис заключиха, че само Кремъл има средствата, мотива и възможността да използва смъртоносния епибатидин.

“Той е 200 пъти по-силен от морфина”, обясни пред Би Би Си токсиколожката Джил Джонсън. Тя допълни, че веществото се синтезира в кожата на жабите стрели. Еволюцията им е дала тази способност като средство за защита от хищници. Учените не са сигурни как те го произвеждат. Съществуват теории, че жабата придобива епибатидина благодарение на диетата си. Токсинът действа върху никотиновите рецептори на тялото. В големи количества може да доведе до болезнени мускулни крампи, парализа, опасно ниско кръвно, задушаване и накрая смърт. Професорът по екологична токсикология Алистър Хей добави, че фактът, че епибатидинът е бил открит в тялото на Навални, говори недвусмислено за умишления характер на неговата смърт.

