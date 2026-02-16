Премиерът на Чехия се отказа да назначи министър, разследван за изнасилване

Премиерът на Чехия, националистът Андрей Бабиш обяви, че се отказва да назначи на поста на министър на околната среда политически съюзник, породил полемика заради политическите си позиции и заради това, че е разследван за изнасилване. Бабиш каза, че предлага друг кандидат за поста, предаде Франс прес и БТА.

Това би трябвало да сложи край на настоящото напрежение между него и президента на Чехия Петър Павел.

Партията на Бабиш спечели най-много места в парламента след изборите през октомври и състави управляваща коалиция с две евроскептични формации, които са враждебно настроени към европейските политики в областта на околната среда.

Съгласно коалиционното споразумение Бабиш предложи за поста министър на околната среда Филип Турек, който е бивш евродепутат и представител на коалиционния партньор, партията "Мотористи за себе си". Партията на Турек е против европейските екологични политики и е против и подкрепата за Украйна пред руската инвазия.

Турек пък е разследван за домашно насилие и изнасилване, след подадена жалба срещу него от бившата му приятелка. Той също така е публикувал и женомразки и расистки послания в социалните мрежи. Полицията разследва Турек и по подозрения, че притежава нацистки предмети и че е правил и нацистки поздрави, но разследването приключи, без да се стигне до дело.

Заради предложеното назначение на Турек за министър на екологията в Чехия имаше големи протести. Президентът Павел възрази на това назначение и така се стигна до конфликт между него и Бабиш. Сега Турек обяви, че като е видял натиска от страна на обществото, е решил да се оттегли

Партията "Мотористи за себе си" е предложила на Бабиш нова номинация за поста, тази на депутата Игор Червени, който казва, че неговата политическа сила не е срещу природата, а е срещу екологичната идеология. Червени се обявява за защитата на природата, но и за защитата на индустрията.

Конфликтът между Бабиш и Павел обаче не свършва дотук. Двамата са в противоречие и относно военната помощ за Украйна.