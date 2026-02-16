Разследват разчиствал ли е сметки българинът, убил грък в затвора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският гражданин, излежаващ доживотна присъда в затвора „Домокос", е обвинен в умишлено убийство след фаталната стрелба срещу гръцкия затворник Антонис Пападатос.

Екшънът се разиграва в административната част на затвора като според предварителните показания, Пападатос е нахлул въоръжен в кабинета на началника на затвора, където в този момент се намирали самият директор и известният албански затворник Алкет Ризай,

Албанският затворник Алкет Ризай е известен като „царят на бягствата" с това, че на два пъти (през 2006 г. и 2009 г.) успя да избяга от затвора „Коридалос" с помощта на хеликоптер.

При неизяснени обстоятелства българският затворник, който изпълнявал функции на чистач, е успял да отнеме оръжието или да използва втори пистолет, с който е ликвидирал Пападатос на място.

Докато първоначалните данни сочеха, че българинът е „спасил" живота на директора, прокуратурата в Ламия повдигна обвинение за умишлено убийство, проверявайки версията за предварително планирано разчистване на сметки.

Обвиняемият е преместен в изолатор под засилена охрана поради риск от отмъщение от страна на приближени до убития Пападатос. Директорът на затвора и главният надзирател са подложени на детектор на лъжата и проверка на личните финанси, за да се изключи възможността оръжието да е внесено с тяхно съдействие.

Случаят остава под стриктното наблюдение на Министерството на защитата на гражданите, като се очакват резултатите от балистичната експертиза и разпитите на преките свидетели.