Зеленски: Със съюзниците ни ще се съберем във Франция на консултации за енергетиката ни

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че тази седмица във Франция ще има консултации между Киев и негови съюзници, като фокусът ще бъде поставен върху енергетиката с оглед на тежките щети, които Русия нанесе на украинската енергийна система, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В срещата на т.нар. формат "Рамщайн" ще участват представители на Г-7 и партньори от Европа и Балтийските страни, посочи Зеленски. Той изброи имената на министри от САЩ, Канада и ЕС, които ще присъстват на форума.

Милиони хора в Украйна са засегнати от продължителни прекъсвания на електроснабдяването, водоснабдяването и отоплението, причинени от систематичните руски атаки.

Зеленски днес отново отхвърли възможността Украйна да отстъпи свои територии на Русия. Киев е готов на компромиси, но това не означава, че ще направи териториални отстъпки, подчерта Зеленски. Той добави, че страната му няма да приеме вариант, който би позволил на Русия да се възстанови и отново да окупира Украйна.

Зеленски подчерта важността на гаранциите за сигурност от страна на САЩ. Преди броени дни украинският президент заяви при участието си в 62-рата Международна конференция по сигурността в Мюнхен, че Вашингтон е предложил гаранции за сигурност за 15 години, докато Киев настоява срокът да бъде не по-малко от 20 години.