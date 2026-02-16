ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как Русия използва досиетата "Епстийн" за пропаган...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22299916 www.24chasa.bg

Тръмп за енергийната сделка на Калифорния с Великобритания: Щатът отиде по дяволите

5132
Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп разкритикува споразумението за чиста енергия между Обединеното кралство и губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм часове след подписването му днес, съобщи „Политико", цитирано от Ройтерс и БТА.

В интервю за изданието Тръмп заяви, че е „неуместно“ Великобритания да работи с губернатора демократ. Тръмп също така нарече Нюсъм „загубеняк“ и добави, че: „Щатът му отиде по дяволите, а екологичната му политика е катастрофа.“

Нюсъм е открит критик на Тръмп и публично е обмислял възможността да участва в предварителните избори за излъчване на кандидат-президент на Демократическата партия през 2028 г.

Енергийното споразумение, което Нюсъм подписа с британския министър на енергетиката Ед Милибанд днес, предвижда сътрудничество в областта на технологии за чиста енергия като офшорната вятърна енергия и цели да разшири достъпа на британски компании до пазара на Калифорния.

Доналд Тръмп е на колене пред въглищата и големите петролни компании, продавайки бъдещето на Америка на Китай“, заяви говорител на Нюсъм в имейл. „Чуждестранните лидери отхвърлят Тръмп и избират визията на Калифорния за бъдещето“, допълни той.

Наскоро Тръмп покани представители на петролната и газовата индустрия да определят райони в Южна и Централна Калифорния за потенциално даване на разрешения за морски сондажи за петрол и газ още през следващата година -ход, който Нюсъм и екологични групи осъдиха като заплаха за екосистемите на щата.

През януари Нюсъм беше възпрепятствано да говори в официалната зала на САЩ на Световния икономически форум в Давос, заради което той обвини Белия дом.

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите