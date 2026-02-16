ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как Русия използва досиетата "Епстийн" за пропаган...

Зеленски: Предстоят още руски атаки срещу енергийните съоръжения в Украйна

Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинското разузнаване е установило, че предстоят още руски руски атаки срещу енергийни съоръжения и че такива удари затрудняват постигането на споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Във вечерното си видеообръщение в навечерието на новия кръг от преговори с руски и американски представители Зеленски заяви също, че атаките на Москва "еволюират", включват комбинация от оръжия и изискват специални защитни мерки. 

 

 

 

