Зеленски: Предстоят още руски атаки срещу енергийните съоръжения в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинското разузнаване е установило, че предстоят още руски руски атаки срещу енергийни съоръжения и че такива удари затрудняват постигането на споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Във вечерното си видеообръщение в навечерието на новия кръг от преговори с руски и американски представители Зеленски заяви също, че атаките на Москва "еволюират", включват комбинация от оръжия и изискват специални защитни мерки.