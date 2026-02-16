ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как Русия използва досиетата "Епстийн" за пропаган...

Кола бомба избухна в Одеса

Взрив Снимка: Pixabay

Украйна класифицира експлозия на автомобил в черноморския град Одеса като терористичен акт, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на Службата за сигурност на Украйна (ССУ). 

Според доклада експлозията е станала тази сутрин в близост до жилищна сграда в южната част на града, пише БТА. 

Водачът на автомобила е бил откаран в болница с наранявания. Според новинарския уебсайт "Украинска правда" пострадалият е бивш войник. 

Това е вторият взрив на автомобил в града в рамките на десет дни. 

В началото на месеца 21-годишният шофьор на автомобил загина при взрив. ССУ класифицира и този инцидент като терористичен акт. 

 

Взрив Снимка: Pixabay

