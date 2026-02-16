Кола бомба избухна в Одеса

Украйна класифицира експлозия на автомобил в черноморския град Одеса като терористичен акт, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на Службата за сигурност на Украйна (ССУ).
Според доклада експлозията е станала тази сутрин в близост до жилищна сграда в южната част на града, пише БТА.
Водачът на автомобила е бил откаран в болница с наранявания. Според новинарския уебсайт "Украинска правда" пострадалият е бивш войник.
Това е вторият взрив на автомобил в града в рамките на десет дни.
В началото на месеца 21-годишният шофьор на автомобил загина при взрив. ССУ класифицира и този инцидент като терористичен акт.