Кола бомба избухна в Одеса

Украйна класифицира експлозия на автомобил в черноморския град Одеса като терористичен акт, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на Службата за сигурност на Украйна (ССУ).

Според доклада експлозията е станала тази сутрин в близост до жилищна сграда в южната част на града, пише БТА.

Водачът на автомобила е бил откаран в болница с наранявания. Според новинарския уебсайт "Украинска правда" пострадалият е бивш войник.

Това е вторият взрив на автомобил в града в рамките на десет дни.

В началото на месеца 21-годишният шофьор на автомобил загина при взрив. ССУ класифицира и този инцидент като терористичен акт.