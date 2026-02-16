С емоджита „Хамас“ сигнализирала на бойците си за началото на атаката срещу Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Палестинската организация „Хамас“ е използвала емоджита, за да сигнализира на своите бойци началото на нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г., съобщи днес израелският телевизионен канал „Н12", цитиран от ДПА и БТА.

Каналът се позовава на израелската армия като източник, но военна говорителка първоначално не е могла официално да потвърди информацията.

Според репортажа емоджитата са били открити на мобилни телефони, принадлежащи на членове на елитното подразделение „Нухба“ на „Хамас“, които са били иззети от израелските сили в деня на нападението. Конкретните емоджита не се разкриват.

Бойци от „Хамас“ и други екстремистки групи убиха над 1200 души в Израел при нападението и взеха повече от 250 други за заложници в Газа.

Безпрецедентната атака срещу Израел предизвика войната в Газа. Контролираните от „Хамас“ здравни власти в ивицата Газа твърдят, че оттогава са загинали над 72 000 палестинци.

Вестник „Джерузалем пост" съобщи, че бойците на „Хамас“ са се придвижили към джамии или определени сборни пунктове в ивицата Газа след получаването на сигнала с емоджита.

Там те получили указания да съберат бойно оборудване от домовете си или от „бойни чанти“, държани в готовност.

Като част от подготовката за нападението атакуващите от „Хамас“ са се снабдили и с израелски SIM-карти, съобщи новинарският портал „Уайнет" (ynet).

Според медийни публикации израелската вътрешна служба за сигурност „Шин Бет“ е забелязала в навечерието на 7 октомври, че в ивицата Газа са били активирани няколко десетки SIM-карти, включително израелски.

„Шин Бет“ е информирала военното разузнаване. Консултациите обаче са довели до заключението, че това не представлява необичаен инцидент.

Според Н12 емоджитата са били изпращани и при два предишни опита за нападение от страна на „Хамас“, които в крайна сметка не са били успешни.