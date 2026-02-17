Застреляха двама души на мач на хокей

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души са били застреляни по време на младежки хокеен мач в Роуд айлънд, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Началничката на полицията в Потукет Тина Гонкалвес заяви пред медиите, че нападателят също е бил убит. Други трима пострадали са хоспитализирани в критично състояние.

„Изглежда, че това е било целенасочено действие, вероятно свързано с семеен конфликт", каза тя.

Гонкалвес не предостави подробности за заподозрения или възрастта на убитите, но заяви, че и двете жертви са били пълнолетни.

Властите продължават да се опитват да съберат информация за случилото се и да разговарят със свидетели, каза тя.

Стрелбата е станала на хокейната пързалка "Dennis M. Lynch Arena" в Потукет, на няколко километра от Провидънс.

Извън сградата се виждаха разплакани семейства и хокеисти от гимназията, все още в екипи, които се прегръщаха, преди да се качат на автобус, за да напуснат района. Пътищата около пързалката бяха затворени, като на мястото останаха много полицаи, а над тях летяха хеликоптери.

Потукет е град с население от малко под 80 000 души, който доскоро беше известен като седалище на компанията Hasbro, припомня АП, цитирана от БТА.