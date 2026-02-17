Ливанската армия ще разполага с най-малко 4 месеца за разоръжаването на "Хизбула"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

иванското правителство обяви, че армията ще разполага с период от четири месеца, подлежащ на подновяване, за да приложи втората фаза от военния план за разоръжаване на въоръжената групировка "Хизбула" в южната част на страната, предаде Франс прес.

Ливанското правителство се ангажира да разоръжи мощната проиранска група, която беше отслабена от войната с Израел през ноември 2024 г.

През януари армията съобщи, че е приключила първата фаза на този план, която обхващаше района между израелската граница и река Литани, на около 30 километра по-на север. Втората фаза засяга зоната на север от реката.

"Предвиден е четиримесечен график, който може да бъде удължен в зависимост от наличните капацитети, израелските атаки и проблемите на терен", заяви ливанският министър на информацията Пол Моркос на пресконференция след брифинг на командването на армията пред правителството.

"Хизбула" отказва да предаде оръжията си на север от Литани, регионът, засегнат от втората фаза.

От своя страна израелските войски продължават да окупират пет стратегически точки на ливанска територия, въпреки примирието, което предвижда тяхното изтегляне.

Израел обвинява "Хизбула", че се превъоръжава, счита напредъка на ливанската армия за недостатъчен и редовно бомбардира южната част на страната, припомня АФП.

Преди заседанието на ливанското правителство вчера лидерът на "Хизбула" Наим Касем заяви, че "това, което прави ливанското правителство, като се концентрира върху разоръжаването, е сериозен грях, защото този въпрос служи на целите на израелската агресия".

По време на посещението си в Бейрут германският президент Франк-Валтер Щайнмайер призова вчера ливанските власти да продължат разоръжаването на групировката, за да се постигне изтегляне на Израел от териториите, които все още окупира в Ливан.

"Ливан трябва, и ние знаем колко е трудно това, да осигури разоръжаването на "Хизбула" в съответствие с примирието, за да бъдат създадени условията за оттегляне (на израелските войски)", заяви германският държавен глава, пише БТА.

"Двете страни трябва да изпълнят своите ангажименти (...), разоръжаването на "Хизбула" в Ливан трябва да продължи", добави той по време на пресконференция с ливанския си колега Жозеф Аун след края на срещата им.

От своя страна ливанският президент посочи, че е призовал Германия "да поиска от израелската страна да спазва споразумението за прекратяване на огъня и да се оттегли от окупираните територии".