Тръмп: Куба е фалирала държава, да идва да сключва споразумение със САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Куба е "фалирала страна" и призова Хавана да сключи споразумение със САЩ, като отхвърли идеята за операция за сваляне на режима, предаде Франс прес.

"Куба в момента е фалирала страна", заяви американският лидер пред медиите, на борда на президентския самолет Еър форс уан, по време на пътуване към Вашингтон.

В отговор на въпроса дали САЩ могат да свалят кубинското правителство, както направиха в началото на януари, когато нанесоха удар на Венецуела и заловиха президента Николас Мадуро, Доналд Тръмп отговори: "Не мисля, че това ще е необходимо", пише БТА.

Островната държава е изправена пред сериозен недостиг на гориво и прекъсвания на електрозахранването в момент, в който Доналд Тръмп засилва американското ембарго над страната, което е в сила от десетилетия. Освен това той оказа натиск върху други държави да спрат да изпращат петрол в Хавана.

"Това е хуманитарна заплаха", призна Тръмп по повод недостига на гориво, засягащ острова.