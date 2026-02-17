Новият президент на Чили постави под въпрос помощта на Куба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Избраният крайнодесен президент на Чили Хосе Антонио Каст постави под въпрос помощта, която чилийското правителство се ангажира да изпрати на Куба, изпаднала в дълбока икономическа криза, утежнена от натиска на САЩ, предаде Франс прес.

Островът се сблъска със сериозна енергийна криза, след като Венецуела спря доставките на петрол след падането на Николас Мадуро и изправена пред заплахите на Вашингтон да наложи мита на страните, които продават петрол на Куба.

"Не съм съгласен да се предоставя пряка икономическа помощ на правителство, което е установило диктатура от повече от 60 години и е потопило кубинския народ в много несигурна, нечовешка ситуация", заяви Хосе Антонио Каст на пресконференция в южната част на Чили.

Миналата седмица правителството на социалистическия президент Габриел Борич обяви, че ще предостави 1 милион долара за помощ на Куба, в координация с УНИЦЕФ.

Антонио Каст, който ще встъпи в длъжност на 11 март, счита, че "всяка хуманитарна помощ трябва задължително да бъде съпътствана от изискване за демокрация, а аз не съм видял такова нещо".

Подложена на американско ембарго от 1962 г., Хавана обвинява президента Доналд Тръмп, че иска да я "задуши". От вчера насам страната прилага набор от спешни мерки, които ограничават продажбата на гориво и намаляват обществения транспорт, предава БТА.