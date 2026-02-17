ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна и Русия сядат на нови мирни преговори днес

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22300343 www.24chasa.bg

Новият президент на Чили постави под въпрос помощта на Куба

2876
СНИМКА: РОЙТЕРС

Избраният крайнодесен президент на Чили Хосе Антонио Каст постави под въпрос помощта, която чилийското правителство се ангажира да изпрати на Куба, изпаднала в дълбока икономическа криза, утежнена от натиска на САЩ, предаде Франс прес.

Островът се сблъска със сериозна енергийна криза, след като Венецуела спря доставките на петрол след падането на Николас Мадуро и изправена пред заплахите на Вашингтон да наложи мита на страните, които продават петрол на Куба.

"Не съм съгласен да се предоставя пряка икономическа помощ на правителство, което е установило диктатура от повече от 60 години и е потопило кубинския народ в много несигурна, нечовешка ситуация", заяви Хосе Антонио Каст на пресконференция в южната част на Чили.

Миналата седмица правителството на социалистическия президент Габриел Борич обяви, че ще предостави 1 милион долара за помощ на Куба, в координация с УНИЦЕФ.

Антонио Каст, който ще встъпи в длъжност на 11 март, счита, че "всяка хуманитарна помощ трябва задължително да бъде съпътствана от изискване за демокрация, а аз не съм видял такова нещо".

Подложена на американско ембарго от 1962 г., Хавана обвинява президента Доналд Тръмп, че иска да я "задуши". От вчера насам страната прилага набор от спешни мерки, които ограничават продажбата на гориво и намаляват обществения транспорт, предава БТА.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите