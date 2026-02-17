Съдийка нареди на администрацията на Тръмп да възстанови премахнатата изложба за робите на Джордж Вашингтон

Изложба за деветте роби на първия президент на САЩ Джордж Вашингтон, трябва да бъде възстановена в бившия му дом във Филаделфия, след като администрацията на президента Доналд Тръмп я премахна миналия месец, постанови федералната съдийка Синтия Руфе, предаде Асошиейтед прес, като отбелязва, че решението беше взето в Деня на президентите.

Град Филаделфия заведе дело през януари, след като Националната служба за парковете премахна обяснителните табели от Националния исторически парк "Независимост", мястото, където Джордж и Марта Вашингтон са живели с девет от своите роби през 90-те години на 18 век, когато Филаделфия за кратко е била столица на страната.

Премахването беше извършено в отговор на указ на Тръмп за "възстановяване на истината и разумността в американската история" в музеите, парковете и забележителностите на страната. С него той нареди на вътрешното министерство да гарантира, че тези обекти не показват елементи, които "неподходящо омаловажават американците от миналото или настоящето".

Снощи съдийката постанови, че всички материали трябва да бъдат възстановени в първоначалното им състояние, докато се разглежда съдебният процес, оспорващ законността на премахването. Тя забрани на служителите на администрацията да ги заместят с други, които обясняват историята по различен начин.

Решението на Руфе, назначена от републиканския президент Джордж Буш, започва с цитат от антиутопичния роман на Джордж Оруел "1984". Тя сравни администрацията на Тръмп с тоталитарния режим от книгата, наречен "министерство на истината", който ревизира историческите записи, за да ги приведе в съответствие със собствената си версия.

"Сякаш "министерството на истината" от „1984" на Джордж Оруел съществува и днес, с мотото "Невежеството е сила". Този съд е призован да реши дали федералното правителство има правомощията, за които претендира – да разкрива и разглобява историческите истини, когато има някаква власт над историческите факти", пише Руфе.

Правителството "няма такива правомощия", подчертава съдийката.

По време на януарското заседание тя предупреди адвокатите на министерството на правосъдието, че правят "опасни" и "ужасяващи" изявления, когато казват, че служителите на Тръмп могат да избират кои части от историята на САЩ да покажат в обектите на Националната служба за парковете.

Засега няма коментар от вътрешното министерство на САЩ. Решението подлежи на обжалване, пише БТА.