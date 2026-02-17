Европейският съюз трябва да ускори адаптацията към климатичните промени

Европейският съюз трябва спешно да ускори подготовката си за нарастващите рискове, свързани с климатичните промени, заявиха климатолози в доклад, публикуван днес, като предупредиха, че усилията в целия блок трябва да бъдат по-добре координирани, предаде ДПА.

"Екстремните метеорологични и климатични явления вече причиняват тежки загуби в цяла Европа", заяви Отмар Еденхофер, председател на Европейския научен консултативен съвет по изменението на климата, който публикува доклада. "Само екстремните жеги са довели до десетки хиляди преждевременни смъртни случаи през последните години."

Освен щетите за екосистемите, климатичните бедствия причиняват икономически загуби, които възлизат на средно около 45 милиарда евро годишно, добави Еденхофер.

Консултативният съвет, базиран в Копенхаген, предупреди, че тези опасности вероятно ще се засилят. Европа се затопля приблизително два пъти по-бързо от средното за света, като въздействията вече се усещат във всички региони, според доклада.

Наред с усилията за ограничаване на емисиите на парникови газове, адаптирането към климатичните промени е от решаващо значение, подчертава Съветът, предава БТА.

Сред препоръките си за повишаване на устойчивостта на ЕС съветът призова за задължително и хармонизирано оценяване на климатичните рискове във всяка политика на Евросъюза и държавите членки. Препоръчва се и ясна "визия за устойчив на климатичните промени ЕС до 2050 г.", по-голяма мобилизация на публични и частни инвестиции и отчитане на климатичните рискове във всички области на политиката. Съюзът трябва да се подготви за различни бъдещи сценарии и непрекъснато да наблюдава и оценява мерките за адаптиране, заяви консултативният орган.