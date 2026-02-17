Хилари Клинтън обвини администрацията на Тръмп в прикриване на данни по делото „Епстийн“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Пуснете документите. Не бавете нещата", призова бившият държавен секретар на САЩ

Хилари Клинтън обвини администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп в прикриване на информация, свързана с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Пуснете документите. Не бавете нещата", призова бившият държавен секретар на САЩ пред Би Би Си в Берлин на годишния Световен форум, съобщава Нова.

Бил и Хилари Клинтън са призовани да дадат показания по делото „Епстийн"

Белият дом настоя, че с публикуването на документите е направил „повече за жертвите, отколкото демократите някога са правили".

На въпроса дали Андрю Маунтбатън-Уиндзор трябва да се яви пред комисия в Конгреса, Хилари Клинтън отговори: „Мисля, че всеки, който е призован да свидетелства, трябва да го направи".

Милиони нови документи, свързани с Епстийн, бяха оповестени от американското министерство на правосъдието по-рано този месец, след като Конгресът прие закон, изискващ от агенцията да публикува материали, свързани с разследванията.

Министерството на правосъдието заяви, че е публикувало всички файлове, изисквани от Закона за прозрачност на файловете на Епстийн, но законодателите твърдят, че количеството е недостатъчно.

Епстийн почина в затворническа килия в Ню Йорк на 10 август 2019 г., докато очакваше, без възможност за освобождаване, съдебния си процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Семейство Клинтън пък трябва да се яви пред Комисията за досиетата. Бил Клинтън ще го направи на 27 февруари, а Хилари Клинтън – ден по-рано.

Планираното гласуване за осъждане на Клинтън за неуважение към Конгреса беше отложено, след като двамата се съгласиха да свидетелстват. Това е първият случай, в който президент на САЩ свидетелства пред конгресна комисия от 1983 г., когато Джералд Форд направи същото.

Бил Клинтън, който се споменава няколко пъти в досиетата, заяви, че е познавал Епстийн, но твърди, че е прекъснал контактите си с него преди две десетилетия.

Нито Бил, нито Хилари Клинтън не са обвинени в престъпление от оцелелите от злоупотребите на Епстийн и двамата отричат да са знаели за сексуалните му престъпления по това време. Семейството призова изслушването да бъде публично, а не зад затворени врати.