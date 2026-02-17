Руските сили свалили над 150 украински дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските сили свалиха над 150 украински дрона през изминалата нощ, изстреляни основно срещу райони по черноморското крайбрежие, съобщи Министерството на отбраната в Москва, цитирано от агенциите, на фона на подновяващите се днес преговори за мир в Женева между Русия, Украйна и САЩ.

"В нощта срещу 17 февруари системите за противовъздушна отбрана прехванаха 151 дрона", от тях 38 над Крим, 50 над Черно море и 29 над Азовско, посочват от Министерството, според руските агенции.

"Това беше една от най-продължителните атаки в последно време", посочи Михаил Развожаев, губернаторът на Севастопол, важен пристанищен град на анексирания през 2014 г. Кримски полуостров.

"Общо (в района на Севастопол) бяха свалени поне 24 дрона", уточни той и добави, че има няколко ранени, включително дете.

В рафинерията в Илски в руския Краснодарски край избухна пожар след нападение с дронове, съобщиха местните власти. По тяхна информация е повредено хранилище за нефтопродукти.

Днес в Женева се очаква да пристигнат делегации от Москва, Киев и Вашингтон за нов кръг преговори за намиране на изход от кризата след четири години на сражения в Украйна, предава БТА.