Пощите поемат договорите за втора пенсия

Близо 2 милиарда души по света отбелязват Китайската Нова година

Празненствата традиционно продължават 15 дни

Близо 2 милиарда души по света посрещнаха Китайската Нова година, позната още като Лунната Нова година. Датата на този внушителен празник се променя ежегодно, защото се определя от лунния календар.

Тази година се отбелязва на 17 февруари и поставя началото на годината на Огнения кон. Навечерието на празника е най-важното време за събиране на семейството около богата трапеза. Празненствата традиционно продължават 15 дни и ще завършат на 3 март с Фестивала на фенерите, съобщава Нова.

Въпреки че Китай е в центъра на събитията, празникът се отбелязва и в други държави като Виетнам, Южна Корея, Сингапур, Малайзия, Индонезия и Тайланд.

