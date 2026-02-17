Президентът на Румъния на среща с лидерите на партиите след съкращенията в администрацията

Румънският президент Никушор Дан ще се срещне днес следобед с лидерите на управляващата коалиция, след като вчера четирите партии постигнаха консенсус за съкращенията в администрацията, съобщават румънските медии.

След четиричасово заседание вчера лидерите на управляващата коалиция се договориха за редица изключения от съкращението на разходите в администрацията, посочва телевизия Диджи 24. Сред изключенията са сферите на образованието и здравеопазването.

Правителството може да внесе промени и в местните данъци и такси, които станаха причина за няколко протеста през последните седмици.

Институциите в системата на отбраната и обществения ред, както и на образованието, здравеопазването и културата, ще имат специален режим по отношение на съкращенията на разходи. Те няма да бъдат принудени да правят съкращения от фонда за заплати, а ще имат възможност да постигнат целта за намаляване на разходите и от други пера.

Промени ще бъдат направени в местните данъци и такси, които бяха увеличени от началото на годината, а министерствата, които вече са намалили разходите си за персонал, няма да бъдат принудени да ги намалят с още 10 процента, посочва Диджи 24.

Миналия месец коалиционното правителство начело с премиера Илие Боложан представи трети пакет с мерки за икономии, който има за цел да балансира държавните финанси и да намали прекомерния бюджетен дефицит, с който страната се бори от няколко години. Нормативният акт предвижда намаляване с 10 процента на административните разходи без да се засягат основните заплати.

Очаква се мерките да донесат тази година икономии в размер на 3 милиарда леи (над 590 млн. евро).

Коалиционното правителство, ръководено от Илие Боложан, вече одобри два пакета с мерки за икономии, за да намали бюджетния дефицит, който през 2024 г. възлезе на 9,3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП). Мерките включват замразяване на пенсии и заплати, увеличение на ДДС, увеличение на акцизи, данъци и такси, както и реформи, свързани със специалните пенсии и държавните компании, така че да бъдат намалени разходите.

Най-обсъжданата мярка в третия пакет от мерки за икономии е намаляването на разходите в местната и централната администрация, посочва телевизия Диджи 24.

Миналата седмица над 1300 кметства в цяла Румъния обявиха предупредителна стачка в знак на протест срещу реформата на публичната администрация, предава БТА.