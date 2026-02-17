ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пощите поемат договорите за втора пенсия

Полша подготвя иск срещу Русия за щети след Втората световна война

2024
Доналд Туск Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

Полша подготвя иск срещу Русия за щети, които тя твърди, че са ѝ нанесени по време на Полската народна република, когато страната беше съюзник на СССР, съобщи "Файненшъл Таймс", цитиран от ТАСС.

Според вестника по нареждане на полския премиер Доналд Туск е сформирана група от историци, която ще се заеме с оценка на събитията от Втората световна война и последващите десетилетия на Студената война и негативните последици, до които е довело влиянието на СССР. Във Варшава наричат проекта дългосрочен и отбелязват трудности с достъпа до архивни материали. Подчертава се, че е прекалено рано да се говори за възможни суми на исковете към Русия, пише вестникът, цитиран от БТА.

"Файненшъл Таймс" припомня, че по-рано Полша е изискала компенсации от Германия за щетите, нанесени по време на Втората световна война. През декември миналата година канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че въпросът за репарациите "от германска гледна точка, юридически и политически, е окончателно приключен отдавна".

