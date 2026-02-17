ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша затвори две летища след руски удари срещу Украйна

Летище СНИМКА: Pixabay

Полша затвори временно две свои летища заради руски удари с далекобойни оръжия срещу Украйна, съобщиха авиационните власти на Варшава. При руско нападение в град Днепър е избухнал пожар и са нанесени щети на административна сграда и автомобил. Двама души са пострадали в Одеса в резултат на руски обстрел срещу града, съобщава БНР.

Русия е отблъснала повече от 150 украински дрона през изминалата нощ над Черно и Азовско море, както и над анексирания полуостров Крим, съобщи Министерството на отбраната в Москва. Пожар е избухнал и в петролна рафинерия в Краснодарския край след удар с дрон.

На фона на започващия днес в Женева пореден кръг от преговори за мир украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нови масирани удари по енергийната инфраструктура на Украйна и атаките на Москва "еволюират" като включват комбинация от оръжия и изискват специални защитни мерки.

"Русия не може да устои на изкушението на зимните студове и иска да нанесе болезнени удари на украинците. Колкото повече това зло идва от Москва, толкова по-трудно ще бъде да се постигнат каквито и да било споразумения. Партньорите ни трябва да разберат това".

Според Зеленски Русия не е склонна да направи компромис по отношение на своите мащабни териториални и политически претенции и иска да продължи да воюва.

