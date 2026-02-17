Президентът на Сърбия ще участва в среща на върха, посветена на изкуствения интелект

Президентът на Сърбия Александър Вучич ще бъде в Индия от днес, където ще участва в среща на върха за въздействието на изкуствения интелект (ИИ), която ще се проведе в Делхи, съобщи Службата за връзки с медиите на държавния глава, цитирана от ТАНЮГ. В рамките на визитата той ще се срещне с президента на Индия Драупади Мурму и с министър-председателя Нарендра Моди, както и с други официални представители.

В статия за изданието "Дъ Индиан Експрес" (The Indian Express) Вучич подчерта, че отношенията между Сърбия и Индия се основават на дългогодишно сътрудничество, взаимно уважение и разширяващи се икономически връзки. Той изтъкна, че Индия последователно подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Сърбия, включително по въпроса за Косово, като поддържа позиция за непризнаване на едностранно обявената независимост през 2008 г.

Сръбският президент припомни, че през 2018 г., по повод 70 години дипломатически отношения, двете държави съвместно издадоха пощенски марки с ликовете на Свами Вивекананда (индуистки гуру и социален реформатор в Индия през 19 век – бел. ред.) и Никола Тесла като символи на духовната и научната връзка между народите.

Вучич отбеляза, че двустранната търговия, която възлиза на около 400 млн. долара, бележи растеж, но остава значителен неизползван потенциал. Индийски компании вече развиват дейност в Сърбия в сфери като информационните технологии, автомобилните компоненти и производството, отбелязва ТАНЮГ. Сръбският президент призова за задълбочаване на икономическото сътрудничество чрез по-добра свързаност, опростяване на търговските режими и насърчаване на устойчиви инвестиции, особено в ИТ, фармацевтиката и възобновяемата енергия, пише още индийското издание, цитирано от сръбската агенция. Той открои и възможностите за културен обмен, включително заснемане на индийски филмови продукции в Сърбия.

Коментирайки форума в Делхи, Вучич заяви, че инициативата отразява амбицията на Моди да демократизира достъпа до новите технологии и да гарантира, че ИИ няма да бъде запазен за ограничен кръг държави или компании. Според него индийският подход поставя акцент върху реалните приложения, етичните стандарти и приобщаващите иновации – от здравеопазването и селското стопанство до образованието и финансовото включване.

"Срещата на върха е повече от конференция – тя поставя Индия в центъра на глобалния дебат за изкуствения интелект и цели да насърчи отговорното и приобщаващо му използване", посочи сръбският президент. Той добави, че подобен модел може да донесе значителни ползи за сръбската икономика, особено за младите хора, и да стимулира устойчив растеж и иновации, пише БТА.