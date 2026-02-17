ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима души са ранени в Одеса при руска атака

1880
Трима души са ранени при снощната въздушна атака срещу Одеса СНИМКА: Пиксабей

Трима души бяха ранени при руска нощна атака срещу Одеса. Пострадали са двама мъже, един от тях в тежко състояние, и жена. През нощта в града беше обявена въздушна тревога 6 пъти. Това съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм, цитиран от БТА.

"Има щети по гражданската и енергийната инфраструктура. В един от районите е избухнал пожар на горните етажи на жилищна сграда. Повредени са магазин, бензиностанция, сервиз за ремонт на коли, гаражи", посочи той.

Всички съответни служби ликвидират последиците от нападението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

