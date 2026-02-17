Проучване на CGTN: Все повече чужденци искат да „станат китайци“ за Пролетния празник

Проучване, проведено от Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN) сред интернет потребители от цял свят показва, че 80,8% от участниците в него смятат, че китайската култура вече има широко разпространение и са готови „да бъдат китайци" по време на Пролетния фестивал. Това пише КМГ.

Данните сочат и рязък ръст на пътуванията до Китай в периода около Пролетния празник като резервациите на самолетни билети от чуждестранни туристи са се увеличили над четири пъти на годишна база. Значително нарастване има при посетители от Австралия, Канада и Великобритания. Резервациите от Южна Корея са скочили с 95%, а от европейски страни като Испания, Нидерландия и Италия увеличението е над два пъти.

В самото проучване 86,7% от участниците заявяват, че искат да прекарат празника в Китай; 95,1% проявяват силен интерес към опознаването на традициите, свързани с Пролетния празник; а 78,7% смятат празника за важен прозорец към китайската култура и начин на живот.

Проучването е публикувано на платформите на CGTN на английски, испански, френски, арабски и руски език и в рамките на 24 часа в него са участвали 5154 чуждестранни интернет потребители.