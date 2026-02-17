Ал Пачино се сбогува с Робърт Дювал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ал Пачино, изиграл главна роля във филма „Кръстникът", каза, че за него е било „чест" да играе редом с Робърт Дювал, когото той описа като „родѐн актьор", съобщи прес Асосиейшън медия/ДПА.

Дювал, известен с ролята си на съветника на фамилията Корлеоне Том Хейгън в „Кръстникът" от 1972 г., както и в продължението, почина в дома си на 95-годишна възраст, съобщи съпругата му Лусиана Дювал.

Почитта си към актьора ветеран изразиха звезди като Ал Пачино, Адам Сандлър, Вайола Дейвис и Уолтън Гогинс, пише БТА.

„Беше чест да работя с Робърт Дювал. Той беше родѐн актьор и, както казват, неговата връзка с актьорството и феноменалния му талант ще бъдат запомнени завинаги. Ще ми липсва", написа Пачино в изявление за Прес Асосиейшън.

Пачино играе Майкъл Корлеоне в знаменития гангстерски филм на Франсис Форд Копола и продълженията му.

Копола описва новината за смъртта на Дювал като „удар" и добавя, че актьорът е бил „важна част" от продуцентската му компания American Zoetrope.

Режисьорът, който работи с Дювал в няколко филма, пусна клип от „Апокалипсис сега" в Инстаграм и го описа като „велик актьор".