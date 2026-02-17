Уан И: Китай и Украйна трябва да поддържат стабилни и здрави отношения

Китай и Украйна трябва да поддържат стабилно и здраво развитие на двустранните си отношения, заяви китайският външен министър Уан И на среща със своя украински колега Андрий Сибиха в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността. Това пише КМГ.

Той посочи, Китай цени традиционното приятелство с Украйна и продължава да насърчава сътрудничеството в различни области. През миналата година Китай е запазил позицията си на най-голям търговски партньор на Украйна и основен източник на внос, проведени са и редица заседания на междуправителствени комисии за сътрудничество, каза министърът.

По отношение на украинската криза Уан И заяви, че е окуражаващо засилването на различни дипломатически инициативи напоследък. Той подчерта, че позицията на Китай остава последователна и следва четирите принципа, предложени от китайския председател Си Дзинпин – уважение към суверенитета и териториалната цялост на всички държави, спазване на целите и принципите на Устава на ООН, зачитане на законните опасения за сигурността на всички страни и подкрепа за усилията за мирно уреждане на кризата.

Китай е готов да поддържа комуникацията с Украйна и да работи с международната общност за конструктивна роля в постигането на политическо решение възможно най-скоро, добави министърът.

От своя страна Андрий Сибиха заяви, че Украйна и Китай поддържат традиционно приятелство и са важни стратегически партньори. Той определи Китай като голяма държава със значително международно влияние и подчерта, че Киев отдава голямо значение на развитието на отношенията с Пекин, като вижда значителен потенциал за сътрудничество.

Украйна се придържа към принципа за „един Китай" и ще предприеме практически мерки за защита на сигурността и законните права и интереси на китайските граждани и компании в страната, каза още Сибиха. Той изрази признателност за последователната позиция на Китай в подкрепа на суверенитета и териториалната цялост на държавите и за усилията му за насърчаване на мирни преговори.